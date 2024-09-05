Пострадавшим на производстве пензенцам увеличили одну из выплат

05.09.2024 | 18:06

Для жителей Пензенской области, пострадавших на производстве, изменятся условия проезда в составах дальнего следования к месту лечения или реабилитации.

У них появится возможность выбрать купе (кроме двухместных и повышенного комфорта), а также отправиться в фирменном поезде, если вариантов из других категорий нет.

Важно отметить, что граждане, пострадавшие на производстве, при наличии показаний ежегодно могут воспользоваться правом бесплатного проезда к месту реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Кроме того, им оплатят все диагностические, лечебные, физиотерапевтические процедуры, дорогостоящие препараты, назначенные врачами после несчастного случая на производстве, сообщили в пензенском отделении Социального фонда РФ.

Компенсации владельцам автомобилей, полученных по медицинским показаниям после производственной травмы, увеличиваются до 3 220 рублей. Выплату хотят ежегодно с 1 февраля индексировать на уровень инфляции.

Транспортное средство выдается пострадавшему раз в 7 лет.