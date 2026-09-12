Почетным гражданам города Пензы вручили регалии

Общество

Почетным гражданам города Пензы вручили регалии
Печать
Max

В субботу, 12 сентября, в День города, на площади Ленина состоялось вручение регалий двум почетным гражданам Пензы - Александру Плющу и Олегу Ратникову.

Александр Андреевич Плющ родился в 1950 году в Брянской области. С 1997 года на протяжении многих лет он являлся начальником Пензенского артиллерийского инженерного института. В июне 2015-го его торжественно проводили в отставку.

Затем Плющ стал генеральным директором АО «Сельская здравница», этот пост он занимал до 2024-го, когда его сменил Владимир Мутовкин (бывший председатель Пензенской городской думы).

Почетным гражданам города Пензы вручили регалии

Олег Борисович Ратников родился в 1967 году в Пензе. С 2015 года он возглавляет АО «Радиозавод». Ратников являлся депутатом городской думы шестого созыва, в 2019-м он досрочно сложил полномочия в связи с занятостью.

Почетным гражданам города Пензы вручили регалии

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, стартовали на площади Ленина в 10:00. Там же организовали концертную программу, а вечером, с 20:00 до 22:00, перед пензенцами выступит группа «Любэ».

Другими площадками праздника стали набережная реки Суры (у стелы «Росток»), Фонтанная площадь, скверы «Копилка пословиц», Давыдова, Белинского, Славы, «40 лет Победы», улица Московская.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
звание праздник площадь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!