В Пензе пожарные проведут учения в магазине стройматериалов

29.08.2024 | 11:15

В пятницу, 30 августа, в Пензе пожарные проведут учения. Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС.

Они начнутся в 7:00. Объектом, на котором будет отрабатываться тактика действий, станет здание магазина строительных и хозяйственных товаров «Лемана ПРО», больше известного как «Леруа Мерлен» (проспект Строителей, 1л).

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.

Сотрудники МЧС регулярно проводят пожарно-тактические учения. Предыдущая тренировка прошла 31 июля в торговом центре «Сан и Март».

Также 17 июля горожан встревожил столб дыма вблизи завода «Тяжпромарматура». Люди испугались, что горит предприятие. Как оказалось, на площадке по разбору металлолома на улице Кирпичной профессионалы отрабатывали тушение железнодорожных составов с применением открытого огня.