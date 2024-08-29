Сетевое издание|18+|Четверг|29 авг 2024|16:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе пожарные проведут учения в магазине стройматериалов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 30 августа, в Пензе пожарные проведут учения. Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС.

Они начнутся в 7:00. Объектом, на котором будет отрабатываться тактика действий, станет здание магазина строительных и хозяйственных товаров «Лемана ПРО», больше известного как «Леруа Мерлен» (проспект Строителей, 1л).

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.

Сотрудники МЧС регулярно проводят пожарно-тактические учения. Предыдущая тренировка прошла 31 июля в торговом центре «Сан и Март».

Также 17 июля горожан встревожил столб дыма вблизи завода «Тяжпромарматура». Люди испугались, что горит предприятие. Как оказалось, на площадке по разбору металлолома на улице Кирпичной профессионалы отрабатывали тушение железнодорожных составов с применением открытого огня.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте