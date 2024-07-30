Пензенцев предупреждают о пожарно-тактических учениях в центре города

30.07.2024 | 12:26

В среду, 31 июля, в торговом центре «Сан и Март» на улице Суворова в Пензе будут проводиться пожарно-тактические учения.

По плану они стартуют в 9:00.

«Просим жителей соблюдать спокойствие!» - обратились к пензенцам в региональном ГУ МЧС России.

17 июля горожан встревожил столб густого черного дыма вблизи «Тяжпромарматуры» в Арбекове. Его было видно из разных частей Пензы. Люди испугались, что горит завод.

«Уже долго так идет черный дым. Что там такое?», «Представляю, как пахнет в районе, надеюсь, все живы», «Только бы ничего страшного», - писали горожане в соцсетях.

В МЧС сообщили, что на площадке по разбору металлолома на улице Кирпичной шли пожарно-тактические учения, специалисты отрабатывали тушение железнодорожных составов.