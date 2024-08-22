Пензенские росгвардейцы получили 30 новых автомобилей

22.08.2024 | 12:11

Утром в четверг, 22 августа, сотрудники подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области получили ключи от 30 новых автомобилей «Лада-Гранта».

Их вручил начальник подразделения полковник полиции Вадим Конкин. Он поблагодарил бойцов за добросовестную службу и подчеркнул, что они ежедневно обеспечивают безопасность и правопорядок в регионе.

Оперативно реагировать, не теряя в экстренной ситуации ни минуты, бойцам поможет новая техника.

Каждая машина укомплектована громкоговорящим устройством, цифровой радиостанцией и системой видеонаблюдения.

Ключи от новых автомобилей росгвардейцы получают в этом году уже второй раз. Первые 30 машин для них прибыли в январе.