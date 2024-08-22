Пензенские росгвардейцы получили 30 новых автомобилей

Утром в четверг, 22 августа, сотрудники подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области получили ключи от 30 новых автомобилей «Лада-Гранта».
Их вручил начальник подразделения полковник полиции Вадим Конкин. Он поблагодарил бойцов за добросовестную службу и подчеркнул, что они ежедневно обеспечивают безопасность и правопорядок в регионе.
Оперативно реагировать, не теряя в экстренной ситуации ни минуты, бойцам поможет новая техника.
Каждая машина укомплектована громкоговорящим устройством, цифровой радиостанцией и системой видеонаблюдения.
Ключи от новых автомобилей росгвардейцы получают в этом году уже второй раз. Первые 30 машин для них прибыли в январе.