В Пензе росгвардейцам вручили 30 новых автомобилей

18.01.2024 | 16:25

В Пензе подразделения вневедомственной охраны получили ключи от 30 новых служебных автомобилей.

Как сообщили в областном управлении Росгвардии, машины оборудованы сигнальными громкоговорящими устройствами, цифровыми радиостанциями и системой видеонаблюдения.

«Новая техника поможет более эффективно обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на территории Пензенской области, всегда быть в нужное время в нужном месте, ведь в экстренных ситуациях важна каждая минута», - отметил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области генерал-майор полиции Андрей Лугинин.

Он поблагодарил личный состав за добросовестное отношение к работе.

Во вторник, 16 января, после массового отключения электричества в Пензе сотрудники Росгвардии заступили на оперативное дежурство. Они обеспечивали безопасность на улицах, где не было света, и выезжали на охраняемые объекты, на которых не работала сигнализация.