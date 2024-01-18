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Общество

В Пензе росгвардейцам вручили 30 новых автомобилей

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В Пензе подразделения вневедомственной охраны получили ключи от 30 новых служебных автомобилей.

В Пензе росгвардейцам вручили 30 новых автомобилей

Как сообщили в областном управлении Росгвардии, машины оборудованы сигнальными громкоговорящими устройствами, цифровыми радиостанциями и системой видеонаблюдения.

В Пензе росгвардейцам вручили 30 новых автомобилей

«Новая техника поможет более эффективно обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на территории Пензенской области, всегда быть в нужное время в нужном месте, ведь в экстренных ситуациях важна каждая минута», - отметил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области генерал-майор полиции Андрей Лугинин.

В Пензе росгвардейцам вручили 30 новых автомобилей

Он поблагодарил личный состав за добросовестное отношение к работе.

В Пензе росгвардейцам вручили 30 новых автомобилей

Во вторник, 16 января, после массового отключения электричества в Пензе сотрудники Росгвардии заступили на оперативное дежурство. Они обеспечивали безопасность на улицах, где не было света, и выезжали на охраняемые объекты, на которых не работала сигнализация.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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