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Общество

На участке улицы Краснова на несколько дней запретят проезд

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На участке улицы Краснова запретят движение транспорта. Речь идет об отрезке возле дома № 119.

Проезд для автомобилистов будет закрыт несколько дней: с 8:00 среды, 21 августа, до 00:00 вторника, 27-го.

«Ограничение связано с выполнением работ по ремонту теплотрассы», - сообщили в администрации Пензы.

На участке улицы Краснова на несколько дней запретят проезд

Водителям рекомендуют заранее выбрать объездной путь.

Из-за ремонтных работ в Пензе также перекрыли участок улицы Ростовской - от Сухумской до Петровской. Отрезок недоступен с 8:00 среды, 14 августа, по 23-е число.

Запретили проезд и на пересечении улиц Циолковского и Беляева - с 13 августа до 24:00 10 сентября.

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Источник — фото № 2 администрации Пензы
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