В Пензе перекроют участок улицы Ростовской

13.08.2024 | 18:09

В Пензе перекроют для всех видов транспорта участок улицы Ростовской - от Сухумской до Петровской. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

Отрезок будет недоступен с 8:00 среды, 14 августа, по 23-е число. Причина - проведение ремонтных работ.

Из-за ремонта тепломагистрали в Пензе уже перекрыли пересечение улиц Циолковского и Беляева - с 13 августа до 24:00 10 сентября.

С вечера 16 августа станет недоступен участок проспекта Победы в районе улицы Фадеева (рядом с ПО «Электроприбор». - Прим. ред.). Ограничение обещают снять до 6:00 18 августа.

18 августа с 9:00 до 17:00 из-за празднования Спаса будут перекрыты ул. Белинского и участок ул. Карла Маркса - от Кирова до перекрестка с Советской/Володарского.