В Пензе перечислили сады и школы, требующие ремонта

14.08.2024 | 16:27

По состоянию на 9 августа все образовательные организации Пензы прошли приемку и получили акты готовности, сообщил в гордуме в среду, 14 августа, начальник управления образования Юрий Каленов.

В его докладе отмечается: несмотря на крупные вложения в материально-техническое оснащение школ и детских садов, здания, построенные в 60-70-х годах прошлого века, требуют капитального ремонта.

В частности, это лицеи № 2 и 29 (2-й корпус), школы № 7, 9, 18, 20, 27, 28, 30 (2-й корпус), 37, 43, 50, 55, 56, 60 (2-й корпус), 66 (2-й корпус) и гимназия «САН».

Также ремонт необходим в детских садах № 5, 23, 31 (филиал), 39, 52 (и его филиалы № 1, 2, 3), 56, 71 (филиал), 96 (филиал № 2), 105, 109 (корпус № 2), 122 (филиал № 1), 123 (филиал) и 124.

Требуют внимания и организации дополнительного образования - Дворец детского (юношеского) творчества, детско-юношеский центр «Звездный», Дом детского творчества № 1.

Некоторым школам нужны ремонт и оснащение мастерских и спортплощадок, а детсадам - теневые навесы.

«Гимназия «САН» и школа № 56 включены в программу капремонта на 2026 год. Плюс в июле в министерство образования были направлены заявки на отбор по капремонту еще 7 школ», - рассказал Юрий Каленов.

Однако, по его словам, в 2024-м в программу вошла лишь пензенская школа № 57. По контракту она должна быть сдана в августе 2025-го.

В программу на 2025 год пока не попала ни одна школа. «Но надежда есть», - отметил спикер.