Ремонт дороги на Лемзяйку отложили на 2025 год

13.08.2024 | 12:28

Состояние дороги, ведущей от трассы Пенза - Шемышейка к селам Лемзяйка, Никифоровка и Ключи Пензенского района, а также к детскому лагерю «Юность», по-прежнему тревожит местных жителей.

Тему поднял еще год назад, в августе 2023-го, подписчик страницы губернатора. Ему объяснили: собственником дороги является федеральное государственное учреждение «Саратовмелиоводхоз» и ее ремонт возможен только после передачи в муниципальную собственность. Администрация Алферьевского сельсовета направила письма о согласовании работ по оформлению соответствующих документов.

В начале сентября 2023-го мужчина вновь рассказал о катастрофическом состоянии дороги. В администрации Пензенского района пообещали, что до 31 декабря процедура оформления будет завершена.

Теперь в органе местного самоуправления подготовили еще одно обоснование затянувшегося ремонта. Об этом сообщается в телеграм-канале «Есть ответ?». В нем говорится, что дорога перешла в собственность Алферьевского сельсовета только в начале июня 2024 года.

«До этого момента проведение ремонтных работ на данном участке было неправомерным, так как использование средств на ремонт считалось нецелевым», - пояснили в районной администрации.

В ответе также говорится, что сейчас сельсовет занимается подготовкой проектно-сметной документации для участия в программе по ремонту дорог. Планируется, что в 2025 году участок до села Лемзяйка войдет в нее и тогда незамедлительно начнется восстановление полотна.