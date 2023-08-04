Хозяином дороги в Пензенском районе оказалось саратовское предприятие

04.08.2023 | 17:07

Дорога от трассы Пенза - Шемышейка к селам Лемзяйка, Незабудка, Ключи и детскому лагерю «Юность» находится в катастрофическом состоянии. Об этом сообщил подписчик Александр Д. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Было обещано сделать дорогу в 2-м квартале 2023 года. Люди устали ремонтировать пробитые колеса и подвески своих автомобилей. В конце июня у вас на странице было написано обращение, на что администрация публично заявила, что сроки сдвинуты на конец июля. Сегодня уже 3 августа. Люди устали от пустых обещаний!» - возмущается автор обращения.

Ответ пришел от администрации Пензенского района. В нем говорится, что собственником дороги является федеральное государственное учреждение «Саратовмелиоводхоз», поэтому у Алферьевского сельсовета нет правовых оснований для ее ремонта.

«Администрацией Алферьевского сельсовета были направлены письма о согласовании начала работ по оформлению документов о передаче вышеуказанной дороги в муниципальную собственность. После получения ответа от федерального органа дорога будет оформлена в собственность и администрация Алферьевского сельсовета будет иметь правовые основания для выполнения капитального ремонта на дороге», - также объяснили в районной администрации.

Также в ответе говорится, что сейчас идет ремонт дороги до села Казеевка, а после его завершения «будет рассматриваться вопрос частичного ямочного ремонта в других населенных пунктах Алферьевского сельсовета».

Сообщение возмутило Александра до глубины души.

«Зачем тогда людям давать пустые обещания? Сначала - 2-й квартал 2023, потом - конец июля текущего года, теперь оказалось, что нет правовых оснований. Сейчас собираются все письма, на которые вы ранее отвечали жителям населенных пунктов, скриншоты ваших ответов на странице губернатора, фото- и видеофиксация катастрофического состояния дороги, по которой ездят как минимум жители 4 населенных пунктов плюс родители детей из оздоровительного лагеря «Юность»… Материал направим в администрацию Президента Российской Федерации и другие федеральные органы власти», - пообещал он.

Александр добавил, что простых людей не должна касаться проблема, кто является собственником или балансодержателем дороги. Этим вопросом должны заниматься именно органы власти.