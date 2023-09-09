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Общество

Дорогу к лагерю «Юность» передадут в собственность сельсовета

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Дорогу от шемышейской трассы до лагеря «Юность» оформят в собственность Алферьевского сельсовета до конца года. Об этом сообщила администрация Пензенского района на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Тему разбитого полотна, по которому невозможно ездить, вновь поднял подписчик Александр Д. В августе он уже освещал эту проблему.

Тогда ему объяснили: собственником дороги является федеральное государственное учреждение «Саратовмелиоводхоз». Ее ремонт возможен только после передачи в муниципальную собственность. Администрация Алферьевского сельсовета направила письма о согласовании начала работ по оформлению соответствующих документов.

В начале сентября Александр вновь обратился к главе региона.

«Люди из села Лемзяйка, деревень Ключи и Никифоровка скоро пересядут с машин на трактора и лошадей, дорога - как после бомбежки. Люди устали ремонтировать автомобили и пробитые колеса», написал он.

На этот раз в администрации Пензенского района дали конкретный ответ.

«До 31 декабря текущего года планируется закончить процедуру оформления дороги от трассы Пенза - Шемышейка на Ключи, Лемзяйку и Никифоровку до лагеря «Юность» в собственность Алферьевского сельсовета», - говорится в нем.

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