Пензенцы не смогут поворачивать с Кронштадтской на Одесскую

13.08.2024 | 18:31

На улице Одесской в Пензе, рядом с пересечением с Кронштадтской, перекрыто движение - до 19 августа.

Причина - ремонт теплосетей в районе перекрестка, сообщили в городской администрации.

Из-за ремонта тепломагистрали в Пензе уже перекрыли пересечение улиц Циолковского и Беляева - с 13 августа до 24:00 10 сентября.

С 8:00 среды, 14 августа, по 23-е число из-за проведения ремонтных работ станет недоступна для всех видов транспорта часть улицы Ростовской - от Сухумской до Петровской.

С вечера 16 августа перекроют участок проспекта Победы в районе улицы Фадеева (рядом с ПО «Электроприбор». - Прим. ред.). Ограничение обещают снять до 6:00 18 августа.

18 августа с 9:00 до 17:00 из-за празднования Спаса не будет проезда по ул. Белинского и участку ул. Карла Маркса - от Кирова до перекрестка с Советской/Володарского.