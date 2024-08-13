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Общество

На время празднования Спаса в Пензе перекроют движение

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В грядущие выходные в связи с проведением праздника Спаса рядом с Соборной площадью изменится схема организации движения. Об этом сообщили в администрации Пензы.

На время празднования Спаса в Пензе перекроют движение

В воскресенье, 18 августа, с 9:00 до 17:00 будут перекрыты ул. Белинского и участок ул. Карла Маркса - от Кирова до перекрестка с Советской/Володарского.

С 22:00 субботы, 17 августа, и до 17:00 воскресенья запретят стоянку:

- на улице Московской - от Карла Маркса до Соборной площади,

- на улице Карла Маркса - от Кирова до Советской/Володарского,

- на улице Белинского.

На время празднования Спаса в Пензе перекроют движение

Праздничная программа у Спасского собора начнется в 11:00. Перед гостями выступят творческие коллективы, состоится церемония награждения жителей, которые внесли особый вклад в развитие Пензенской области.

На празднике покажут свои изделия местные мастера. Также желающие смогут купить мед, яблоки, орехи, воспользоваться тематическими фотозонами и послушать приглашенный из Беларуси народный ансамбль «Полесские зори».

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Источник — фото № 2 и № 3 администрации Пензы
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