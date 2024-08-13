В Пензе с 16 августа перекроют участок проспекта Победы

13.08.2024 | 11:39

В Пензе временно перекроют участок проспекта Победы в районе улицы Фадеева (рядом с ПО «Электроприбор». - Прим. ред.), сообщили в городской администрации.

Он будет недоступен с 21:00 пятницы, 16 августа, до 6:00 18 августа.

Причина - строительство канализационного коллектора от улицы Серпуховской до Кирпичной.

«Рекомендуем автолюбителям заранее ознакомиться со схемой организации движения», - предупредили в администрации.

Ранее сообщилось, что в Пензе из-за ремонта тепломагистрали перекроют пересечение улиц Циолковского и Беляева - с 8:00 13 августа до 24:00 10 сентября.