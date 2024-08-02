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Общество

В лагере «Солнечная долина» нашли множество нарушений

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В детском оздоровительном лагере «Солнечная долина», расположенном в селе Нижняя Елюзань Городищенского района, нарушались санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования. Это выявила прокурорская проверка.

Так, в комнате вожатых находились подключенные к электросети зарядники для телефонов, а в спальнях и овощехранилище работали светильники со снятыми колпаками.

Кроме того, в лагере не хватало тумбочек и полок в шкафах, а на имеющейся мебели были дефекты; под одним из спальных корпусов скопился мусор; нарушался питьевой режим.

В пищеблоке отсутствовали специальные подносы и контейнеры; не утверждалось двухнедельное меню питания для двух возрастных групп; условия хранения продуктов оставляли желать лучшего, документы на них были не в порядке.

«Выявлены также нарушения в организации оказания медицинской помощи, оснащенности оборудованием и медикаментами, ведении медицинской документации, хранении лекарств», - перечислила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении начальника лагеря возбудили дела об административных правонарушениях по трем статьям.

Директору ООО «Здравница», к которому относится «Солнечная долина», придется ответить за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии и нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий. Также ему внесено представление об устранении всех недостатков.

Этим летом за нарушение санитарных правил суд оштрафовал оздоровительный центр «Белка», в котором дети массово заразились кишечной инфекцией.

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Источник — фото областной прокуратуры
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