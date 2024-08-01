Для пензенской молодежи проведут специальное богослужение

01.08.2024 | 14:50

В субботу, 3 августа, в Пензе состоится очередная молодежная литургия. Она начнется в 8:00 в Воскресенском храме при епархиальном управлении (Соборная площадь, 1).

«Такая литургия не отличается от обычной ничем, кроме того, что на ней присутствуют преимущественно молодые люди, служат молодые священники, поют и читают также молодые люди», - пояснили в Пензенской епархии.

Цель этой инициативы - избавить молодых людей от страха приходить в храм из-за предрассудков, обратить их внимание на красоту богослужения и, главное, евхаристии (таинства, которое заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении. - Прим. ред.).

Богослужение организует молодежный отдел епархии. Первая подобная литургия состоялась 6 июля.

Ранее стало известно, что 10 августа с 11:00 до 13:00 на территории Успенского собора (Захарова, 6) состоится благотворительная ярмарка. На ней горожанам бесплатно предложат школьную форму, детскую летнюю и осеннюю одежду и обувь. Также на ярмарке найдутся вещи на взрослых людей.