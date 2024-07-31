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Общество

Пензенским охотникам разрешили убить двух благородных оленей

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В Пензенской области утверждены лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года. Соответствующий указ губернатора размещен на сайте правительства региона.

В пензенских лесах можно будет добыть 489 лосей (в том числе 164 - в возрасте до 1 года), 906 сибирских косуль (358 из них также не достигнут годовалого возраста), 105 пятнистых оленей (42 - до 1 года) и 2 благородных оленей (1 - до года).

Кроме того, охотники могут застрелить 40 барсуков.

Лимиты, утвержденные в 2023 году, были такими: 413 лосей, 779 сибирских косуль, 93 пятнистых оленя и 41 барсук. Благородных оленей в этом перечне не было.

1 июля открылся сезон охоты на кабана в закрепленных охотничьих угодьях. Он продлится до 28 февраля 2025-го. Охотиться на это животное в общедоступных угодьях можно будет с 1 августа.

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Источник — фото pxhere.com
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