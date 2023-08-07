Пензенским охотникам разрешили добыть 413 лосей

В Пензенской области утвердили лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на год начиная с 1 августа 2023-го. Информация об этом появилась на сайте регионального минлесхоза в понедельник, 7 августа.
«Данный лимит составляет: лось - 413 особей, косуля сибирская - 779 особей, олень пятнистый - 93 особи, барсук - 41 особь», - говорится в сообщении. При этом 58 косуль можно будет добыть в общедоступных охотничьих угодьях.
Такие цифры привели после учета численности и плотности обитания животных, их возраста и пола.
«Лимиты и квоты являются обязательными при организации любительской и спортивной охоты», - подчеркнули в минлесхозе.
Чтобы получить разрешение на добычу, необходимо подать заявку в министерство до 15 августа 2023 года, либо обратившись в МФЦ, а также через «Госуслуги».
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