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Общество

Пензенским охотникам разрешили добыть 413 лосей

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В Пензенской области утвердили лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на год начиная с 1 августа 2023-го. Информация об этом появилась на сайте регионального минлесхоза в понедельник, 7 августа.

«Данный лимит составляет: лось - 413 особей, косуля сибирская - 779 особей, олень пятнистый - 93 особи, барсук - 41 особь», - говорится в сообщении. При этом 58 косуль можно будет добыть в общедоступных охотничьих угодьях.

Такие цифры привели после учета численности и плотности обитания животных, их возраста и пола.

«Лимиты и квоты являются обязательными при организации любительской и спортивной охоты», - подчеркнули в минлесхозе.

Чтобы получить разрешение на добычу, необходимо подать заявку в министерство до 15 августа 2023 года, либо обратившись в МФЦ, а также через «Госуслуги».

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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