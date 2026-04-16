18 апреля жительницы Пензы могут проверить женское здоровье

В субботу, 18 апреля, жительницы Пензы могут посетить женские консультации городского роддома и проверить органы малого таза. Там будет проходить профилактическая акция.

Для пензячек в выходной организуют дополнительные приемы акушеров-гинекологов и ультразвуковые исследования.

Записаться на УЗИ и прием в консультацию на ул. Пушкина, 56, можно по номеру 45-45-06.

Телефон для записи на прием к акушеру-гинекологу на ул. 8 Марта, 27а, - 42-13-15, уточнили в областном минздраве.

«Регулярные профилактические осмотры - залог женского здоровья. Мы приглашаем всех желающих пройти обследование и получить консультацию наших специалистов», - обрался к пензячкам главный врач роддома Денис Бочарников.

