В Пензенской гордуме обсудили безопасность использования питбайков

В Пензенской гордуме состоялось заседание круглого стола под руководством временно исполняющего полномочия председателя Сергея Васянина. Собравшиеся обсудили тему использования питбайков подростками.

Участники отметили, что в последние годы это стало серьезной проблемой: молодые лихачи нарушают ПДД, подвергая опасности и себя, и других. Число ДТП и пострадавших в них людей растет, а родители продолжают покупать детям дорогие игрушки.

При этом меры воздействия на юных водителей существенно ограничены, так как питбайк не является транспортным средством и не подлежит постановке на регистрационный учет.

Для эффективной работы правоохранительным органам необходима законодательная основа. Если бы на региональном уровне приняли соответствующий закон, перечень мер воздействия на нарушителей расширился бы.

Вместе с тем одними запретами проблему не решишь, отметили собравшиеся. По примеру других городов можно было бы создать в Пензе специализированные площадки с тренерами-инструкторами, где питбайкеры могли бы заниматься.

«Надо рассмотреть такую возможность», - отметил депутат Андрей Жданников.

Народные избранники также намерены провести в школах встречи со старшеклассниками и их родителями. Им будут показывать фото и видео с мест ДТП с участием питбайков, чтобы и взрослые, и подростки осознали всю серьезность ситуации.

Сергей Васянин попросил в этом помощи сотрудников ГАИ. «А мы, в свою очередь, выражаем полную готовность к совместной работе с вами, потому что проблема уже действительно огромная, к тому же начинается очередной летний сезон и нам надо срочно действовать», - подчеркнул он.

Итогом круглого стола стало решение обратиться в Законодательное собрание Пензенской области с предложением о принятии акта, устанавливающего ответственность владельцев питбайков за нарушение использования данных средств передвижения, уточнили в пресс-службе гордумы.