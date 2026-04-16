Пензенское предприятие оштрафовали за не внесенный в реестр автомобиль

Общество

Пензенский районный суд оштрафовал предприятие с иностранными инвестициями ООО «Нудел Продукт» за грубое нарушение лицензионных условий при осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли.

В октябре 2025 года инспектор территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО на 427-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов проверил «Газель Next», принадлежащую предприятию. Оказалось, что информация о транспортном средстве не внесена в реестр лицензий.

ООО «Нудел Продукт» признало вину, что стало смягчающим наказание обстоятельством.

Также суд учел, что предприятие совершило нарушение впервые, отсутствуют негативные последствия, а сведения об автомобиле уже поданы в реестр.

ООО «Нудел Продукт» был назначен штраф в размере менее минимального - 75 000 рублей.

ространснадзор штраф суд
 
 
 
 
 

