Губернатор рассказал о работе программы «Герои Пензенского края»

В Пензе стартовал третий очный модуль региональной кадровой программы «Герои Пензенского края», где ветераны СВО получают компетенции, необходимые для работы в органах государственной и муниципальной власти. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ в четверг, 16 апреля.

«Три месяца между модулями бойцы занимались дистанционно - изучали право, стажировались в органах власти, работали с наставниками», - пояснил он.

Участники программы готовятся к защите проектов. Она состоится после четвертого модуля обучения.

Задачей ветеранов будет представить собственное решение реальной проблемы - социальной или управленческой.

«Рад видеть, как участники программы становятся единой командой. Уверен, что именно такие люди, с боевым опытом и искренним желанием помогать другим, будут достойно работать на благо Пензенской области и ее жителей», - подчеркнул Олег Мельниченко.

