В Пензенской области от укусов клещей пострадали еще 49 человек

В Пензенской области за неделю от укусов клещей пострадали 49 человек, в том числе 17 детей в возрасте до 14 лет. Данные на 15 апреля обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

В целом с 30 марта, когда была зарегистрирована первая жалоба, о присасывании членистоногих сообщили 75 человек, среди которых 29 детей.

«В отношении обратившихся приняты стандартные меры профилактики», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Первым пострадавшим оказался ребенок 2014 года рождения из Пензы, членистоногое укусило его в Башмаковском районе.

