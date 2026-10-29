Оплата проезда картой оказалась невозможна на 2 маршрутах в Пензе

В четверг, 29 октября, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области проверили работу маршрутов № 12 (Пенза-I - Военный городок № 2) и 44 (Светлая Поляна - ул. Светлая).

Мониторинг проводили на улице Светлой и станции Пенза-I.

«В результате проверки выявлено два факта отсутствия оборудования для принятия платы за проезд пассажиров и провоз багажа по безналичному расчету (банковскими и платежными картами) в автобусах маршрута № 12 и один факт - в автобусе маршрута № 44», - рассказали в ГКУ.

Перевозчикам (ИП Федорову Ю. А. и ИП Хабибуллину Р. З.) направили требования об уплате штрафа.

Ранее в октябре пензенцы уже жаловались, что на маршруте № 12 нет возможности оплатить проезд картой. Работу перевозчика проверили и выяснили, что терминалы отсутствуют. Компанию решили оштрафовать.