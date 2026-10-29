Олег Мельниченко: В Никольске начался рост рождаемости

В четверг, 29 октября, губернатор Олег Мельниченко во время рабочей поездки в Никольск посетил местную районную больницу. В прошлом году здесь по федеральной программе «Охрана материнства и детства» отремонтировали женскую консультацию и оснастили ее оборудованием по современным стандартам.

Появился первый положительный результат - в Никольске начался рост рождаемости.

«В 2026 году на свет появилось на 22 ребенка больше, чем за аналогичный период 2025-го. Это значит, что есть хорошие перспективы для дальнейшего развития», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

Губернатор напомнил: Никольский район принимает активное участие в реализации федеральных и национальных проектов, государственных программ Пензенской области.

«Нужно приводить в порядок медицинские учреждения, коммунальную и дорожную инфраструктуру, школы и детские сады, чтобы людям было комфортно здесь жить, создавать семьи и растить детей», - подчеркнул Олег Мельниченко.