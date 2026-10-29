Вакцинацию от ВПЧ включат в национальный календарь в 2027 году

В 2027 году вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) войдет в национальный календарь прививок. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, российский препарат «Цегардекс» (разработка компании «Нанолек» и НПК «Комбиотех») начнет поступать в регионы.

В марте 2025 года Минздрав одобрил его применение для взрослых, осенью вакцина вышла на рынок. В январе 2026-го ее разрешили для детей старше 9 лет. По планам, с 1 июня 2027-го прививку от ВПЧ можно будет сделать бесплатно по полису ОМС в государственных поликлиниках и школах.

ВПЧ - обобщенное название группы ДНК-содержащих вирусов, поражающих кожу и слизистые с образованием папиллом (наростов). Новообразования чаще всего доброкачественные, но у некоторых типов онкогенный риск весьма высокий.

Наибольшую опасность ВПЧ представляет для женщин, так как может спровоцировать развитие рака матки. У мужчин вирус редко имеет клиническое выражение, но они являются носителями и могут передать его половым или бытовым путем (через общие предметы или даже рукопожатие).