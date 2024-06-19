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Общество

С 1 июля троллейбусы № 6 поедут на Окружную

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Пензенцы, которые будут пользоваться обновленным маршрутом № 2а, смогут на Окружной пересесть в троллейбус № 6: его схема движения также изменится. Оба станут ездить иначе с 1 июля.

Маршрут № 2а переводится в подвозящие: он будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной (сейчас следует в Дальнее Арбеково). Проезд в этой маршрутке стоит 10 рублей.

Путь троллейбуса № 6 с 1 июля будет продлен до Окружной (ул. Кижеватова, Воронова).

В рабочие дни троллейбус № 6 с 6:00 до 7:00 будет ездить с интервалом 15 минут, с 7:00 до 12:00 - 10 минут, с 12:00 до 15:40 - 20 минут, с 15:40 до 18:30 - 10 минут, с 18:30 до 21:00 - 15-30 минут, сообщили в минцифры.

В выходные и праздничные дни интервалы будут такими: с 6:00 до 7:00 - 15-20 минут, с 7:00 до 12:00 - 12-20 минут, с 12:00 до 15:30 - 10-20 минут, с 15:30 до 18:40 - 12 минут, с 18:40 до 20:30 - 20 минут.

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