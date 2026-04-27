Олег Мельниченко дал старт акции «Зеленая Пенза» в «Лугометрии»

25 апреля в рамках общегородского субботника губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил жилой комплекс «Лугометрия» от группы компаний «Территория жизни» и дал начало работам по озеленению микрорайона в рамках акции «Зеленый город».

Цель акции - возвращение Пензе статуса зеленой столицы страны. Уже в этом году планируется высадить не менее 5 000 деревьев во всем городе.

«Пенза всегда была самым зеленым городом. Еще во времена Советского Союза проводились конкурсы среди городов России, и мы постоянно занимали лучшие позиции. Кроме того, Пенза считалась всегда одним из самых зеленых городов в Поволжье. Поэтому я думаю, что нам нужно этот имидж держать, а для этого будем сажать деревья», - обратился к собравшимся Олег Мельниченко.

В посадке приняли активное участие депутаты Государственной думы от Пензенской области Игорь Руденский и Дмитрий Каденков, семьи воспитанников духовно-просветительского центра при храмовом комплексе преподобного Вениамина Печерского, волонтеры, молодогвардейцы.

Олег Мельниченко помог высадить центральную ель и кусты сирени, они уже этим летом станут украшением прихрамовой территории, которая будет частью пешеходного бульвара в ЖК «Лугометрия». Скоро здесь начнут цвести кизильник, можжевельник и гортензии.

В целом было посажено более 127 кустарников и деревьев, они сделают район еще более зеленым и ярким.

Советник ГК «Территория жизни», депутат Законодательного собрания Пензенской области Федор Тощев поделился с губернатором планами по развитию микрорайона, рассказал о ключевых инфраструктурных объектах.

«Спасибо вам за строящуюся у нас школу. Будем строить бульвар протяженностью около 2 километров, который соединит основные социальные объекты и все дворы микрорайона. Также планируем благоустройство и масштабное озеленение», - обратился Федор Тощев к Олегу Мельниченко.

Также губернатор осмотрел храм преподобного Вениамина Печерского, где сейчас ведутся внутренние отделочные работы. В доме причта он пообщался с воспитанниками духовно-просветительского центра, ознакомился с экспозицией музея памяти владыки Вениамина, возглавлявшего Пензенскую епархию и внесшего большой вклад в духовное развитие местных жителей.

Особое внимание главы региона привлекла архитектура храма, в которой можно проследить черты, близкие к зодчеству домонгольской Руси.

Группа компаний «Территория жизни» продолжит держать курс на развитие жилого комплекса «Лугометрия».

