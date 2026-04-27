Пензенская область останется под влиянием циклонов

Общество

Печать
Max

На этой рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклонов, но их сила начнет постепенно ослабевать, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 27 апреля.

«Осадки смешанного характера в отдельных районах сохранятся. По-прежнему будет дуть порывистый ветер», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, из-за затока холодного воздуха температурный режим останется пониженным: по ночам прогнозируются заморозки до -3 градусов, днем ртутные столбики будут подниматься максимум до +12.

Ранее синоптики предупреждали, что в начале последней рабочей недели апреля в регион вновь придет циклонический вихрь, из-за которого значительно усилится ветер.

В минувшие выходные погода в Пензенской области носила неустойчивый характер.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!