На этой рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклонов, но их сила начнет постепенно ослабевать, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 27 апреля.

«Осадки смешанного характера в отдельных районах сохранятся. По-прежнему будет дуть порывистый ветер», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, из-за затока холодного воздуха температурный режим останется пониженным: по ночам прогнозируются заморозки до -3 градусов, днем ртутные столбики будут подниматься максимум до +12.

Ранее синоптики предупреждали, что в начале последней рабочей недели апреля в регион вновь придет циклонический вихрь, из-за которого значительно усилится ветер.

В минувшие выходные погода в Пензенской области носила неустойчивый характер.