В 2026 году «Т Плюс» заменит 28,2 км теплосетей в Пензе

Еrid: 2Vfnxxvc2eN

В Пензе «Т Плюс» готовится к капитальному ремонту тепловых сетей. Работы будут вестись одновременно по нескольким адресам, подрядные организации приступят к реконструкции в начале мая.

Так, в этом году по программе капремонта энергетики заменят 4,2 км на улицах Герцена, Аустрина, Глазунова и Богданова.

Еще 24 км специалисты обновят в рамках текущего ремонта трубопроводов. Он включает в себя замену ветхих и изношенных участков, обнаруженных во время срочного и планового устранения дефектов.

«График работ согласован с администрацией Пензы. Мероприятия синхронизированы с городскими и областными программами по созданию комфортных условий для жителей», - отметил директор Пензенского филиала «Т Плюс» Игорь Кузьмичев.

В 2026 году энергетики приступили к подготовке к следующему отопительному сезону, не дожидаясь завершения предыдущего. В марте стартовал капитальный ремонт котла № 5 на Пензенской ТЭЦ-1, с 22 апреля начались гидравлические испытания трубопроводов. Опрессовки позволяют проверить сети на прочность и плотность и являются обязательными в преддверии осенне-зимнего периода.

Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс», ИНН 6315376946.