В пензенском роддоме появились 10 новых аппаратов КТГ

В Пензенский городской родильный дом поступили 10 аппаратов кардиотокографии (КТГ) нового поколения.

Они отличаются высокой точностью показаний и способны самостоятельно выстраивать кривую состояния плода. Это позволяет свести к минимуму риск ошибок из-за человеческого фактора и погрешностей при измерениях.

«При малейших отклонениях у плода мы можем оперативно принять решение о дальнейшей тактике ведения беременности или родов, обеспечивая максимальную безопасность для матери и ребенка», - отметил главврач медучреждения Денис Бочарников.

Благодаря повышению технической оснащенности у роддома появилась возможность одновременно обследовать больше будущих матерей. Доступность диагностики выросла, а время ожидания в очереди сократилось.

Оборудование приобретено на средства, выделенные из бюджета Пензенской области, уточнили в региональном минздраве.

Ранее в городском родильном доме установили новую систему ультразвуковой диагностики. Оно позволяет выявить проблемы с развитием плода уже в первом триместре.

