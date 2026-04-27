На дорогах Пензы и Заречного появились новые камеры

На дорогах Пензы и Заречного появились новые камеры
В Пензе и Заречном установили 4 новых комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».

Для их монтажа выбрали места, где часто происходят серьезные аварии.

В Пензе комплексы появились на улице Окружной, 117; проспекте Победы, 8, и 650-м километре трассы М-5 (участок между Восточным кладбищем и Чемодановкой).

Первый фиксирует превышение скорости, нарушение правил применения ремней безопасности и пользования световыми приборами; другие два - превышение скоростного режима.

«Комплекс на ул. Ленина, 47, в Заречном фиксирует не только превышение скорости, но и выезд на сторону встречного движения», - сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

