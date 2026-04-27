У пензенцев - участников СВО появилась новая льгота

Для участников СВО и членов их семей, а также других льготных категорий, проживающих в Пензенской области, ввели новую меру поддержки.

Модельный проект соответствующего нормативного акта разработала областная прокуратура.

В перечень внесены также многодетные родители, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий.

Речь в документе идет об освобождении указанных категорий от платы за земельные участки при увеличении их площадей.

На его основе в марте 2026 года прокуроры внесли свои предложения в этой части на рассмотрение представительных органов прокуроры Кузнецка, Бековского, Вадинского, Городищенского, Никольского, Пачелмского, Тамалинского, Каменского, Нижнеломовского районов и др.

Всего представлено 140 проектов, более 30 из них уже приняты, остальные проходят обсуждение.