Дачников предостерегли от ловушки с дешевым сотовым поликарбонатом

В Пензе покупатели могут столкнуться с подвохом с «дешевым» сотовым поликарбонатом 3,5 мм.

Уже стартовал дачный сезон, люди занимаются теплицами, парниками и навесами. Для них нужен сотовый поликарбонат. Популярная толщина 3,5 мм идеальна для легких конструкций, и некоторые продавцы заманивают низкими ценами на листы 3×2 м, но это ловушка.

«Будьте внимательны, покупая два листа по 3 м. Это в итоге дороже, чем один лист 6 м», - подчеркнули эксперты.

Стандартный лист - 6×2,1 м (площадь 12,6 кв. м). Конкуренты продают 3×2 м (6 кв. м) и хвалятся «первой ценой». Чтобы покрыть теплицу той же площади, нужно два таких листа, итоговая стоимость выходит дороже одного цельного 6-метрового.

Вот сравнение ориентировочных цен: в магазинах «Моя родня» лист 6×2,1 м толщиной 3,5 мм продается за 2 113 руб. за полную площадь; у конкурента 2 листа 3×2 м суммарно дороже в пересчете на кв. м.

При покупке листа на 3 м могут возникнуть проблемы:

- разрезанные края негерметичны, пропускают влагу;

- больше стыков - больше риска протечек и ветронагрузки.

Советы для бдительности:

- считать по площади: 1 кв. м сотового поликарбоната 3,5 мм должен стоить разумно, без «акций» на короткие куски;

- требовать цельный стандарт 6 м, так как это норма производства;

- уточнять доставку: бесплатная сэкономит время и нервы.

