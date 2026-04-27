Озвучены итоги проверки мясной продукции в Пензенской области

В Роспотребнадзоре подвели итоги проверки качества и безопасности мясной продукции, продававшейся в Пензенской области в I квартале года.

Специалисты регионального управления оценивали санитарно-техническое состояние помещений, их содержание, укомплектованность оборудованием и инвентарем, достаточность моющих и дезинфицирующих средств, условия и сроки хранения продуктов и блюд, наличие полного комплекта документации, соблюдение противоэпидемического и дезинфекционного режима.

Было исследовано:

- 27 проб по санитарно-химическим показателям (включая пестициды и соли тяжелых металлов);

- 47 проб по физико-химическим показателям (пищевая ценность, массовая доля сухих веществ, содержание соли) - из них 1 оказалась неудовлетворительной;

- 159 проб по микробиологическим показателям - 9 из них не соответствовали гигиеническим требованиям.

По паразитологическим показателям, ГМО и наличию радиоактивных веществ неудовлетворительных проб не выявили.

«По всем фактам нарушений в сфере производства и оборота мясной продукции принимались необходимые меры, выдавались соответствующие предписания об устранении нарушений», - уточнили в ведомстве.