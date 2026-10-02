Прогноз погоды на 3 октября: ночные заморозки и мокрый снег

Общество

Прогноз погоды на 3 октября: ночные заморозки и мокрый снег
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3 октября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -3...+2 градуса. Днем ртутные столбики поднимутся до +4...+9. К ночи на воскресенье прогнозируется также -3...+2, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, днем его порывы могут усилиться до 15-18 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные Пензенская область останется под влиянием поля повышенного давления, но уже прослеживается приближение высотного циклона.

Температурный фон окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

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