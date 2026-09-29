30 сентября жителей Пензенской области ждет день без осадков

30 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +4...+9 градусов, до самого утра будет туманно. Днем ртутные столбики поднимутся до +13...+18. К ночи на четверг прогнозируется +3...+8 градусов, дождь также не предвидится.

На протяжении суток продолжит дуть северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе в Пензенской области сохранится влияние поля повышенного давления.

До конца сентября на улице будет комфортно.