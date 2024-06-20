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Общество

ООО «Невский кондитер Мокшан» заплатит за отсутствие ГЛОНАСС

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Мокшанский районный суд по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрел дело об административном нарушении в отношении ООО «Невский кондитер Мокшан» и оштрафовал его на 75 000 рублей.

Предприятие признано виновным в осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением лицензионных условий.

Нарушение было зафиксировано 4 апреля на 593-м километре трассы М-5. Инспекторы проверили принадлежащий ООО «Невский кондитер Мокшан» автобус ПАЗ-32053, перевозивший двух пассажиров.

Оказалось, что информация об автобусе не внесена в реестр лицензий, он не оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и не прошел предрейсовый контроль технического состояния.

При этом ООО «Невский кондитер Мокшан» уже выдавалось предостережение о недопустимости нарушения требований закона.

Изучив материалы дела, суд счел невозможным признать случившееся малозначительным, как того просил генеральный директор предприятия. Могла возникнуть угроза причинения вреда жизни и здоровью людей.

По той же причине было исключен такой вид наказания, как предупреждение.

Однако штраф ООО «Невский кондитер Мокшан» был назначен в размере менее минимального - 75 000 рублей. Суд учел признание вины представителем предприятия, незамедлительное устранение нарушений и исключил избыточное ограничение прав юридического лица.

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