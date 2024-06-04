Перекрыт полностью: пензенцы не могут уехать в Заводской район

04.06.2024 | 12:40

Жители Пензы в социальных сетях жалуются, что в Заводской район очень тяжело уехать. Ситуация с транспортным сообщением ухудшилась после перекрытия проезжей части из-за ремонта сетей.

Большинство жалоб касается автобусов № 70. Пензенцы возмущаются: в данный момент их маршрут непонятен. «То по Леонова, то по Ударной, теперь вообще по Беляева», - высказался горожанин во «ВКонтакте».

Недовольны пензенцы и большим разрывом между остановками в Заводском районе.

«70-й автобус ездит просто ужасно. Мало того что обещали до начала июня открыть дорогу на Циолковского, но не открыли, так еще и перекрыли дорогу дальше, так что автобус ездит по Беляева. Там узкая дорога, плюс разрыв между остановками очень большой: стадион «Пенза» и следующая только «Строительный институт». Просто это невозможно - идти от остановки, до нее очень далеко. Заводской район перекрыт полностью», - возмутился другой горожанин.

Он предложил на время ремонта сделать остановку у дома № 6 на улице Беляева.

Тяжело пензенцам дождаться автобуса № 70 и на конечной.

«Остановка «Арбековская застава», время 7:45. Пришла на остановку, чтобы уехать в Заводской район. До 8:25 не было ни одного автобуса. 40 минут в жару стояла на остановке и не могла уехать в час пик. Зато автобус № 70 стоял все это время на конечной и не ехал. Больше автобусов этого маршрута на конечной не было. Это что такое происходит? В самый час пик нет транспорта на конечной. 105-й троллейбус пустили через «Василек». И получается, что уехать в Заводской район просто не на чем», - отметила пензячка.

Ремонт тепломагистрали в Заводском районе начался 27 апреля. Движение по отрезку от Ударной до улицы Леонова полностью остановили, общественной транспорт пустили в объезд. Предполагалось, что работы займут месяц и завершатся к 26 мая.

Позже стало известно, что ограничения сохранятся с 3 июня по 1 июля, на время восстановления благоустройства после разрытий.