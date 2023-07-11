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Общество

В Пензенской области в указ о беспилотниках внесли изменения

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В Пензенской области внесли изменения в указ губернатора о запрете использования беспилотников на территории региона.

В документ добавили два новых исключения: беспилотные воздушные суда могут применяться для обслуживания организаций агропромышленного комплекса, а также по согласованию со специальной рабочей группой, созданной при областном правительстве.

Нововведения были одобрены и подписаны врио губернатора Сергеем Федотовым 4 июля.

Действующие исключения таковы: беспилотники могут использоваться органами государственной власти и местного самоуправления в рамках возложенных на них функций; иными организациями и физическими лицами по договорам с вышеназванными органами. Кроме того, применять такие объекты можно для обеспечения безопасности трубопроводного и железнодорожного транспорта.

Запрет действует до снятия режима базовой готовности, введенного в Пензенской области в октябре прошлого года. Он подразумевает усиленную охрану общественного порядка; особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры.

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