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Общество

Пензенцы продолжают запускать квадрокоптеры, несмотря на штрафы

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Еще одного жителя Пензенской области наказали за запуск личного квадрокоптера. Мужчина из Богословки отправил беспилотный летательный аппарат в воздух над Сурском Городищенского района. Это было в ноябре прошлого года.

«Однако перед этим он не направил уведомление в органы обслуживания воздушного движения, соответствующее разрешение органа местного самоуправления не получил, чем нарушил федеральные авиационные правила», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

За нарушение правил использования воздушного пространства гражданина оштрафовали на 30 000 рублей.

Такую же сумму пришлось отдать другому жителю области, который в июне проводил видеосъемку на территории Городища с использованием квадрокоптера.

Ранее за использование БПЛА без разрешения были оштрафованы еще два человека. Один из них запустил беспилотник над Пензой, другой снял с высоты птичьего полета Нижний Ломов.

В Пензенской области действует запрет на использование беспилотников до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года. Со списком исключений можно ознакомиться здесь.

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