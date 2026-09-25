На территории Пензы действует режим повышенной готовности для органов управления и сил звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Глава города Олег Денисов подписал соответствующее постановление 22 сентября.

Режим введен в связи с предстоящим отопительным сезоном и необходимостью оперативного реагирования на аварийные ситуации на сетях теплоснабжения, говорится в документе. Он будет действовать до особого распоряжения.

В постановлении определены меры по обеспечению защиты населения в режиме повышенной готовности. Это усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, прогнозирование ЧС и др.

Ранее стало известно, что в Пензе завершается подготовка к отопительному сезону - 2026/2027. На встрече с ресурсниками Олег Денисов потребовал, чтобы все мероприятия были окончены до 1 октября.

Дата пуска тепла пока не определена. Все зависит от среднесуточной температуры воздуха. По правилам ресурс начинают подавать, если на протяжении 5 дней она не превышает +8 градусов.

В прошлом году отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября (в 2024-м его начали 9 октября). Глава города объяснял такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.