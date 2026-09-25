В районе улицы Ерик разбирают часть пятипутного путепровода

Общество

В районе улицы Ерик разбирают часть пятипутного путепровода
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На пятипутном путепроводе в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка разбирают 3 железнодорожных пути, демонтаж одного из них уже завершен. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в областном минстрое.

В районе улицы Ерик разбирают часть пятипутного путепровода

Параллельно продолжают разбирать временный путь, который проложили для возведения однопутного путепровода. По нему в августе запустили движение поездов на постоянной основе.

В районе улицы Ерик разбирают часть пятипутного путепровода

Туннель под однопутным путепроводом расширили до 4 полос (было 2). Его высоту увеличат до 4,5 м для проезда крупногабаритной техники при реконструкции самой дороги.

«Габариты пятипутного путепровода будут увеличены аналогично», - уточнили в минстрое.

В районе улицы Ерик разбирают часть пятипутного путепровода

Реконструкция объекта, состоящего из однопутного и пятипутного путепроводов, а также автодороги под ними, началась в 2024 году. Предполагается, что его сдадут в 2027-м.

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