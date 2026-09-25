Синоптики подготовили прогноз погоды в регионе на выходные

Общество

Синоптики подготовили прогноз погоды в регионе на выходные
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В предстоящие выходные Пензенская область будет находиться под влиянием поля повышенного давления. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 25 сентября.

«В отдельных районах пройдут дожди», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

По ее словам, температурный режим в субботу и воскресенье будет в пределах климатической нормы.

Днем воздух станет прогреваться до +21...+22 градусов, по ночам ртутные столбики опустятся максимум до +8.

На рабочей неделе температура в регионе была выше климатической нормы - до +28 градусов.

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