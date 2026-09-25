Здания на улице Гладкова, 20, в Пензе выставят на аукцион

На сессии в пятницу, 25 сентября, депутаты Пензенской городской думы внесли в прогнозный план приватизации на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов нежилые здания на улице Гладкова, 20.

Строения площадью 1 338 кв. м (бывшая пожарная часть) и 321,4 кв. м (склад ГСМ) выставят на аукцион.

В сентябре 2025 года Пенза приняла эти объекты в муниципальную собственность - безвозмездно, от области.

«Предлагается это сделать (принять в собственность. - Прим. ред.) для того, чтобы, я так понимаю, в последующем уже произвести, вероятнее всего, снос этого здания и благоустроить территорию, прилегающую к территории цирка», - говорила тогда депутатам и. о. начальника Управления муниципального имущества г. Пензы Надежда Гончарова.

Здание бывшей пожарной части не является объектом культурного наследия. Министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин высказывал предположение, что статус не был присвоен из-за больших перестроек объекта.

«Мы наблюдаем блокированную пристройку с южной части здания и с восточной (у Гладкова, 20. - Прим. ред.), которые во многом изменили облик, что стало основанием невключения в список объектов культурного наследия», - пояснил он.