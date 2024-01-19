В Шемышейском районе браконьеры выпотрошили убитую лосиху

19.01.2024 | 10:31

В четверг, 18 января, сотрудники охотнадзора и полиции задержали в Шемышейском районе группу браконьеров.

Несколько мужчин убили лосиху. Их задержали в момент, когда они транспортировали выпотрошенную тушу. Среди нарушителей закона оказались как местные, так и жители других районов области.

Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 400 тыс. руб.

«Круг виновных лиц установлен, у них изъято 4 единицы огнестрельного охотничьего оружия», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Проверку по факту убийства лосихи проводит полиция.

В ночь на 12 января в Мокшанском районе с поличным задержали пятерых браконьеров, которые убили 7 косуль и 2 кабанов.