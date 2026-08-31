В мэрии обсудили освещение участка у Троицкого женского монастыря

Общество

В мэрии обсудили освещение участка у Троицкого женского монастыря
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В Пензе решили уточнить виды разрешенного использования участка поблизости от Троицкого женского монастыря, расположенного на улице Кирова (в районе остановки «Детская библиотека»).

В понедельник, 31 августа, глава города Олег Денисов встретился с настоятельницей монастыря Александрой.

Они обсудили, какие работы можно проводить на такой земле. По закону, помимо размещения зданий и сооружений, допускается также установка малых архитектурных форм, объектов, необходимых для комфортного пребывания прихожан.

В частности, сторонами была рассмотрена возможность организации наружного освещения, уточнили в мэрии.

«Троицкий женский монастырь - значимый духовный центр пензенцев. Мы понимаем важность создания достойных условий для его развития. Поэтому окажем поддержку в решении всех необходимых вопросов в рамках действующего законодательства», - отметил Олег Денисов.

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