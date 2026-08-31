В СКР взяли на контроль обращение многодетной дольщицы из Засечного

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал еще один доклад по уголовным делам в связи с обращением о нарушении прав участников долевого строительства в селе Засечном Пензенской области.

На этот раз в приемную во «ВКонтакте» обратилась мать четверых детей, из которых трое младше 18 лет. В 2024 году она, как и другие дольщики, приобрела квартиру в строящемся доме на улице Светлой. В покупку она вложила средства льготной ипотеки.

Однако в установленные сроки объект не был сдан, отделочные работы по-прежнему не идут. Женщина вынуждена снимать жилье, а обращения в разные инстанции результатов не дали.

О невозможности въехать в приобретенные квартиры в Засечном стало известно в апреле этого года. В СКР обратили внимание на ситуацию после появления в Сети видеоролика с жалобами.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход его расследования взяла на контроль прокуратура. Руководителю компании-застройщика внесено представление.

В строительном холдинге, в свою очередь, заявили, что работы идут по графику и проблемный объект будет сдан в срок.

Теперь и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивану Свечникову поручено представить актуальный доклад о проведенных по уголовным делам следственных действиях, установленных обстоятельствах и о работе по реализации прав участников долевого строительства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Информационном центре СКР.