В минцифры рассказали о работе с поставщиком обещанных троллейбусов

31.01.2024 | 12:33

В Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области объяснили причину задержки очередной партии новых троллейбусов Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом и рассказали, как стараются решить проблему.

Тему поднял пользователь Александр Геннадьевич, написавший на странице группы «Пензенская область» во «ВКонтакте».

«Мэрия Новосибирска выставляет штраф УТТЗ за нарушение сроков поставки троллейбусов. Пензенские троллейбусы должны были поступить в город до 1 октября 2023 года, просрочка по поставкам новых машин составляет уже четыре месяца. Какие санкции к УТТЗ за нарушение сроков поставки предпримет Пенза?» - поинтересовался мужчина.

Представитель минцифры со ссылкой на поставщика сообщил, что задержка «вызвана нарушением сроков отгрузки и доставки комплектующих для сборки троллейбусов, что обусловлено санкционными действиями недружественных стран, значительными колебаниями курса валют, необходимостью закупки оборудования с длительными сроками ожидания и сложными логистическими цепочками доставки».

Он заявил, что министерство ведет претенциозную работу для понуждения поставщика к скорейшему исполнению обязательств по госконтракту. За каждый день просрочки УТТЗ начисляются пени.

К концу 2023 года в регион прибыло 55 новых троллейбусов из 94.