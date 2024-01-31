Сетевое издание|18+|Среда|31 янв 2024|16:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В минцифры рассказали о работе с поставщиком обещанных троллейбусов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области объяснили причину задержки очередной партии новых троллейбусов Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом и рассказали, как стараются решить проблему.

Тему поднял пользователь Александр Геннадьевич, написавший на странице группы «Пензенская область» во «ВКонтакте».

«Мэрия Новосибирска выставляет штраф УТТЗ за нарушение сроков поставки троллейбусов. Пензенские троллейбусы должны были поступить в город до 1 октября 2023 года, просрочка по поставкам новых машин составляет уже четыре месяца. Какие санкции к УТТЗ за нарушение сроков поставки предпримет Пенза?» - поинтересовался мужчина.

Представитель минцифры со ссылкой на поставщика сообщил, что задержка «вызвана нарушением сроков отгрузки и доставки комплектующих для сборки троллейбусов, что обусловлено санкционными действиями недружественных стран, значительными колебаниями курса валют, необходимостью закупки оборудования с длительными сроками ожидания и сложными логистическими цепочками доставки».

Он заявил, что министерство ведет претенциозную работу для понуждения поставщика к скорейшему исполнению обязательств по госконтракту. За каждый день просрочки УТТЗ начисляются пени.

К концу 2023 года в регион прибыло 55 новых троллейбусов из 94.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте